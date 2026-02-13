Banco di Desio e Della Brianza SPA Azdi Risp non conv informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Banco di Desio e Della Brianza SPA Azdi Risp non conv präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 EUR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Banco di Desio e Della Brianza SPA Azdi Risp non conv 154,6 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 233,9 Millionen EUR umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,970 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Banco di Desio e Della Brianza SPA Azdi Risp non conv 0,940 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 34,46 Prozent auf 608,01 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte Banco di Desio e Della Brianza SPA Azdi Risp non conv 927,65 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at