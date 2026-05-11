Banco di Desio e Della Brianza SPA Azdi Risp non conv präsentierte Quartalsergebnisse

Banco di Desio e Della Brianza SPA Azdi Risp non conv äußerte sich am 09.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Banco di Desio e Della Brianza SPA Azdi Risp non conv hat ein EPS von 0,28 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,280 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat Banco di Desio e Della Brianza SPA Azdi Risp non conv mit einem Umsatz von insgesamt 229,4 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at