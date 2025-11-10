Banco di Desio e Della Brianza SPA Azdi Risp non conv verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Banco di Desio e Della Brianza SPA Azdi Risp non conv präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 216,7 Millionen EUR – ein Plus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco di Desio e Della Brianza SPA Azdi Risp non conv 216,2 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at