13.02.2026 06:31:29
Banco di Desio e Della Brianza SPAAz: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Banco di Desio e Della Brianza SPAAz hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,070 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 154,6 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 233,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,970 EUR. Im Vorjahr hatte Banco di Desio e Della Brianza SPAAz 0,940 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 608,01 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 34,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 927,65 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
