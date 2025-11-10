Banco di Desio e Della Brianza SPAAz verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Banco di Desio e Della Brianza SPAAz ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Banco di Desio e Della Brianza SPAAz die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Banco di Desio e Della Brianza SPAAz 0,290 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 216,7 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 216,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at