Banco di Desio e Della Brianza SPAAz: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Banco di Desio e Della Brianza SPAAz veröffentlichte am 09.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,28 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Banco di Desio e Della Brianza SPAAz ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,280 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,4 Millionen EUR – ein Plus von 4,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco di Desio e Della Brianza SPAAz 219,1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at