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01.06.2026 06:31:29
Banco do Estado de Sergipe: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Banco do Estado de Sergipe hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,79 BRL. Im Vorjahresviertel waren 1,09 BRL je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 589,6 Millionen BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 499,5 Millionen BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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