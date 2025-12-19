Banco do Estado de Sergipe hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Banco do Estado de Sergipe ließ sich am 18.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Banco do Estado de Sergipe die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,38 BRL gegenüber 3,45 BRL im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 557,8 Millionen BRL – ein Plus von 28,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco do Estado de Sergipe 434,2 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at