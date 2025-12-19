|
19.12.2025 06:31:28
Banco do Estado de Sergipe hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Banco do Estado de Sergipe ließ sich am 18.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Banco do Estado de Sergipe die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,38 BRL gegenüber 3,45 BRL im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 557,8 Millionen BRL – ein Plus von 28,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco do Estado de Sergipe 434,2 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!