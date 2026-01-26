26.01.2026 06:31:29

Banco do Estado de Sergipe legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Banco do Estado de Sergipe hat am 24.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 BRL gegenüber 1,62 BRL im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,07 Prozent auf 630,6 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 434,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

