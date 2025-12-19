Banco do Estado de Sergipe verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Banco do Estado de Sergipe präsentierte am 18.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,38 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,45 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 557,8 Millionen BRL gegenüber 434,2 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at