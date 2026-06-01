Banco do Estado de Sergipe veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Banco do Estado de Sergipe hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,79 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,09 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 589,6 Millionen BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499,5 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at