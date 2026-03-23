Banco do Estado do Para SA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Banco do Estado do Para SA lud am 21.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,90 BRL gegenüber 10,72 BRL im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent auf 1,03 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 923,3 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 21,09 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatte Banco do Estado do Para SA ein EPS von 38,66 BRL je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Banco do Estado do Para SA im vergangenen Geschäftsjahr 3,99 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banco do Estado do Para SA 3,60 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at