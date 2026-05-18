Banco do Estado do Para SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Banco do Estado do Para SA stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 4,65 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,09 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,04 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 12,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 922,6 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at