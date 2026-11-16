Banco do Nordeste do Brasil: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Banco do Nordeste do Brasil hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,40 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Banco do Nordeste do Brasil 6,67 BRL je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,27 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 4,93 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at