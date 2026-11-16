Banco do Nordeste do Brasil vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Banco do Nordeste do Brasil hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,40 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Banco do Nordeste do Brasil ein EPS von 6,67 BRL je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,09 Prozent auf 5,27 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,93 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at