Banco INVEX gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Banco INVEX gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 MXN erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Banco INVEX im vergangenen Quartal 1,10 Milliarden MXN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banco INVEX 1,06 Milliarden MXN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at