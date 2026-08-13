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13.08.2026 06:31:29
Banco Invex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Banco Invex hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 4,13 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Banco Invex noch ein Gewinn pro Aktie von 3,17 MXN in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 8,71 Milliarden MXN gegenüber 8,31 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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