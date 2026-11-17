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17.11.2026 06:31:28
Banco Invex: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Banco Invex hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,09 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Banco Invex 0,640 MXN je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 15,2 Millionen MXN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,0 Millionen MXN umgesetzt worden waren.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,087 MXN ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,10 Milliarden MXN erwartet.
Redaktion finanzen.at
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