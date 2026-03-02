Banco INVEX: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Banco INVEX hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,72 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 MXN je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Banco INVEX in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,39 Milliarden MXN im Vergleich zu 1,05 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,95 MXN beziffert. Im Vorjahr waren 2,94 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,63 Milliarden MXN, während im Vorjahr 4,06 Milliarden MXN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at