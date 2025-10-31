Banco Latinoamericano De Exportaciones öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Banco Latinoamericano De Exportaciones veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,44 USD im Vorjahresvergleich.

Banco Latinoamericano De Exportaciones hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 82,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 60,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at