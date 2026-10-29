Banco Latinoamericano De Exportaciones: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Banco Latinoamericano De Exportaciones präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat Banco Latinoamericano De Exportaciones 99,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 52,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 209,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at