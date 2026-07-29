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29.07.2026 06:31:29
Banco Latinoamericano De Exportaciones veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Banco Latinoamericano De Exportaciones veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,77 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Banco Latinoamericano De Exportaciones ein EPS von 1,73 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Banco Latinoamericano De Exportaciones im vergangenen Quartal 98,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 54,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banco Latinoamericano De Exportaciones 217,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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