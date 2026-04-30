Banco Latinoamericano De Exportaciones zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Banco Latinoamericano De Exportaciones hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 58,95 Prozent auf 83,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 202,5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at