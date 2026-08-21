Banco Macro stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Banco Macro hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 323,37 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Banco Macro 233,24 ARS je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Banco Macro im vergangenen Quartal 1 920,41 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banco Macro 1 355,93 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at