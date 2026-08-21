Banco Macro stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Banco Macro hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 323,37 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 233,24 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1 920,41 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 355,93 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at