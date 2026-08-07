Banco Mercantil de Investimentos hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Banco Mercantil de Investimentos lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,75 BRL gegenüber 0,450 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,69 Prozent auf 10,1 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,6 Millionen BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at