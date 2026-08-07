Banco Mercantil de Investimentos SA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Banco Mercantil de Investimentos SA gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 BRL, nach 0,450 BRL im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,69 Prozent auf 10,1 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,6 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at