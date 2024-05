Banco Mercantil do Brasil präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Banco Mercantil do Brasil hat am 08.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,58 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Banco Mercantil do Brasil 0,650 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,55 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,19 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at