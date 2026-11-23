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23.11.2026 06:31:29
Banco Monex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Banco Monex hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 294,71 MXN. Im Vorjahresviertel hatte Banco Monex 286,69 MXN je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,73 Prozent auf 6,04 Milliarden MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,84 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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