08.06.2026 06:31:29

Banco Monex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Banco Monex hat sich am 05.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 218,65 MXN beziffert, während im Vorjahresquartal 269,67 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 5,99 Milliarden MXN in den Büchern – ein Minus von 19,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco Monex 7,44 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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