Banco Monex zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Banco Monex hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 286,69 MXN präsentiert. Im Vorjahr hatten 301,44 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,84 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,49 Milliarden MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at