Banco Nacional de Credito CA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Banco Nacional de Credito CA lud am 24.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19,56 VES ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 VES je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 13,20 Milliarden VES vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Banco Nacional de Credito CA 1,71 Milliarden VES umgesetzt.

Redaktion finanzen.at