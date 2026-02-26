Banco Nacional de Mexico: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Banco Nacional de Mexico hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,98 MXN, nach 1,08 MXN im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 2,05 Milliarden MXN – das entspricht einem Zuwachs von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,92 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,14 MXN, nach 2,80 MXN im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7,58 Milliarden MXN – ein Plus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Banco Nacional de Mexico 6,89 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,95 MXN belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 7,54 Milliarden MXN gerechnet.

Redaktion finanzen.at