26.02.2026 06:31:29

Banco Nacional de Mexico: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Banco Nacional de Mexico hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,98 MXN, nach 1,08 MXN im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 2,05 Milliarden MXN – das entspricht einem Zuwachs von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,92 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,14 MXN, nach 2,80 MXN im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7,58 Milliarden MXN – ein Plus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Banco Nacional de Mexico 6,89 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,95 MXN belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 7,54 Milliarden MXN gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen