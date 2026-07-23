Banco Nacional de Mexico hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Banco Nacional de Mexico hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 MXN gegenüber 0,600 MXN im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Banco Nacional de Mexico mit einem Umsatz von insgesamt 2,05 Milliarden MXN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at