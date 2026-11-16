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16.11.2026 06:31:29
Banco Popular gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Banco Popular ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Banco Popular die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,52 COP beziffert, während im Vorjahresquartal 3,40 COP je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4 188,81 Milliarden COP – ein Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco Popular 3 865,60 Milliarden COP erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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