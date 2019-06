Banco Safra geht mit SafraWallet an den Start

Die Plattform ist mehr als ein App-basierter Zahlungsdienst, sondern bietet einen Komplettservice für Sender und Empfänger, der Zahlungen auf völlig neue Weise ermöglicht

São Paulo (ots/PRNewswire) - Banco Safra hat einen neuen digitalen Zahlungsdienst in Betrieb genommen, mit dem Käufer Zahlungen an Einzelhändler mittels QR-Code, NFC und schon bald auch per Gesichtserkennung leisten können. Überweisungen und Abhebungen per QR-Code sind ebenfalls möglich. Die SafraWalllet-App kann ab diesem Wochenende im App Store und Google Play Store heruntergeladen werden.

Der Zahlungsdienst ist nicht auf Kunden von Banco Safra beschränkt und die Anmeldung ist kostenlos, einfach, schnell und ohne Einkommensnachweise möglich. Im Unterschied zu bestehenden Zahlungsdiensten erhebt SafraWalllet keinerlei Bankgebühren für die Nutzung der App für Überweisungen, Abhebungen oder Zahlungen.

Verbraucher können auf drei verschiedene Arten Geld auf Ihr SafraWallet aufladen: durch Überweisen von einem anderen Bankkonto, Gehaltsüberweisung oder Registrierung der Kreditkarte einer beliebigen Bank. Zahlungsbeträge werden entweder vom Kontostand im SafraWallet abgezogen oder laufen über eine der registrierten Kreditkarten, wobei es nicht nötig ist, die eigentliche Karte vorzuzeigen.

Zur Einführung bietet Banco Safra besondere Vergünstigungen für Kunden des Hauses. So bekommen Kunden beispielsweise einen Bonus für jede registrierte Kreditkarte, und wer eine Gehaltsüberweisung autorisiert, erhält drei Monate lang einen festen Betrag als Bonus sowie weitere Vorzüge.

SafraWallet bietet eine Reihe an Funktionalitäten und Vorteilen für Käufer und Verkäufer. "Die Einführung von SafraWallet ist ein Meilenstein in der Geschichte unserer Bank. Sie stellt eine neue Art der Zahlungsleistung und Zahlungsannahme für alle Brasilianer dar, die eine mobile, einfache und unkomplizierte Zahlungsmethode wünschen", informiert die Bank.

Die Lösung ist zudem integriert in SafraPay, dem Erwerber der Bank, der ein starkes Wachstum verzeichnet, das sich auf ein innovatives maschinelles System mit autonomer Registrierung, einem eigenen Team und digitalen Verkäufen stützt. "Banco Safra hat ehrgeizige Pläne, was die Ausweitung des digitalen Zahlungswegs betrifft. Deshalb werden wir in der zweiten Jahreshälfte eine 'SuperApp' in SafraWallet integrieren, die verschiedene Produkte und Leistungen über eine offene Plattform anbietet und ein ganzheitliches Nutzererlebnis schafft", so die Bank.

Eine exklusive Innovation von Banco Safra ermöglicht Kunden, die Bargeld benötigen, Abhebungen an mehr als 23.000 Geldautomaten der Bank mittels QR-Code durchzuführen. Mit SafraWallet auf ihren Mobiltelefonen können sie in tausenden Einzelhandelsgeschäften Einkäufe tätigen und weitere Vorteile genießen, Rechnungen bezahlen und ausstellen, sowie Geld an Bekannte überweisen und Zahlungen von diesen annehmen.

"Wir sind der Überzeugung, dass die einfache Nutzung von SafraWallet dazu beitragen wird, den Kundenverkehr in den Einzelhandelsgeschäften zu steigern. Um dies zu fördern, werden wir außerdem Technologien zur Ortsbestimmung einsetzen und das Angebot der App kontinuierlich erweitern."

Wie geht es weiter - Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, auf dem neuen Markt mit den großen Retailbanken mitzuziehen und mit Hilfe der digitalen Plattform seine Positionierung unter den vier größten Privatbanken Brasiliens in diesem Segment zu festigen. Die Strategie von Safra besteht darin, die geringen Kosten des eigenen Filialnetzwerks auf die Kunden zu übertragen - sowohl durch die Einführung einer offenen Plattform zur Erweiterung des Angebots an Finanzprodukten und Konsumgütern, als auch durch die Bereitstellung wettbewerbsfähigerer Produkte und Leistungen.

Telefonnummer: (+ 55) 11 3165-9596.

OTS: Banco Safra newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135159 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135159.rss2