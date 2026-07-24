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24.07.2026 06:31:29
Banco Santander: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Banco Santander hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,350 CAD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banco Santander im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 130,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53,16 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 23,03 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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