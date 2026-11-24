Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
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25.11.2026 00:09:51
Banco Santander (Brasil): 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Banco Santander (Brasil) (NYSE:BSBR) reported recurring net income of BRL 2.9 billion and a return on equity of 11.9%, which measures profit generated from shareholder capital. High interest rates and rising household debt in Brazil squeeze loan margins. Consequently, the bank is rebalancing its portfolio toward lower-risk clients to protect its balance sheet.
Management offers three key takeaways on how this strategic pivot shapes the bank's long-term value.
Management is intentionally sacrificing short-term lending spreads by reallocating capital to high-net-worth individuals and corporate clients. This shift creates a safer balance sheet that withstands economic volatility even if near-term margins stay compressed.
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Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|19.11.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.11.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.11.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.11.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
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