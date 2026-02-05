Banco Santander Central Hispano, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Banco Santander Central Hispano, gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,27 Prozent auf 17,65 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,22 Milliarden USD gelegen.

Experten hatten einen Gewinn von 0,245 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 18,52 Milliarden USD erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,03 USD. Im Vorjahr waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Banco Santander Central Hispano, mit einem Umsatz von insgesamt 140,45 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -3,76 Prozent verringert.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,05 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 72,58 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.at