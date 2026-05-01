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01.05.2026 06:31:29
Banco Santander Central Hispano,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Banco Santander Central Hispano, präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 36,19 Milliarden USD gegenüber 34,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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