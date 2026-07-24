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24.07.2026 06:31:29
Banco Santander Central Hispano, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Banco Santander Central Hispano, hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Banco Santander Central Hispano, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 130,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38,40 Milliarden USD im Vergleich zu 16,63 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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