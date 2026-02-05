Banco Santander informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Banco Santander hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 54,96 Prozent zurück. Hier wurden 95,23 Milliarden BRL gegenüber 211,45 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 786,71 Milliarden BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 784,65 Milliarden BRL.

Redaktion finanzen.at