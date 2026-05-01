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01.05.2026 06:31:29
Banco Santander informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Banco Santander hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Umsatz lag bei 190,23 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 5,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 201,80 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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