Banco Santander präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Banco Santander äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,39 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Banco Santander 0,300 CAD je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51,41 Prozent auf 24,61 Milliarden CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50,65 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,44 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,14 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,84 Prozent auf 196,25 Milliarden CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199,92 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at