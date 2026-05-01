Banco Santander: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Banco Santander präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,58 CAD. Im letzten Jahr hatte Banco Santander einen Gewinn von 0,320 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49,51 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 49,64 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at