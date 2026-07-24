Banco Santander stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Banco Santander hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 105,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 94,24 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 194,05 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at