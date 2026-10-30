Banco Santander stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Banco Santander hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,37 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Banco Santander ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,370 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 54,60 Milliarden CAD gegenüber 48,18 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at