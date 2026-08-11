Banco Santander Central Hispano Aktie
WKN: 873816 / ISIN: US05964H1059
|Aktienrückkaufprogramm
|
11.08.2026 14:09:00
Banco Santander will ab August eigene Aktien zurückkaufen - Aktie gewinnt
Banco Santander will ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,825 Milliarden Euro auflegen, um das Grundkapital zu reduzieren. Im Rahmen des Rückkaufprogramms könnte je nach durchschnittlichem Kaufpreis bis zu 1,47 Milliarden eigene Aktien erworben werden, teilte die spanische Bank mit. Der Rückkauf werde am 24. August 2026 beginnen und laufe bis zum 8. Januar 2027.
Im Handel in Madrid geht es für die Santander-Aktie zeitweise um 0,47 Prozent nach oben auf 12,91 Euro.
DOW JONES
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