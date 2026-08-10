Banco Santander Central Hispano Aktie

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Aktienrückkaufprogramm 10.08.2026 20:09:00

Banco Santander will ab August eigene Aktien zurückkaufen - Aktie im Fokus

Banco Santander will ab August eigene Aktien zurückkaufen - Aktie im Fokus

Banco Santander plant ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1,825 Milliarden Euro. Der Rückkauf soll am 24. August beginnen und Anfang Januar 2027 enden.

Banco Santander will ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,825 Milliarden Euro auflegen, um das Grundkapital zu reduzieren. Im Rahmen des Rückkaufprogramms könnte je nach durchschnittlichem Kaufpreis bis zu 1,47 Milliarden eigene Aktien erworben werden, teilte die spanische Bank mit. Der Rückkauf werde am 24. August 2026 beginnen und laufe bis zum 8. Januar 2027.

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