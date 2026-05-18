Bancorp 34 gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bancorp 34 hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,310 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,33 Prozent zurück. Hier wurden 13,3 Millionen USD gegenüber 13,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at